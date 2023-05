Des Diables relégués, le titre pour Dortmund et le PSG : les enjeux du week-end à l’étranger

Premier League

38e et dernière journée (tous les matchs dimanche à 17h30) avec de la bagarre pour l’Europe et pour le maintien. Les quatre tickets pour la Ligue des champions sont connus à 99 % : City, Arsenal, Newcastle et Manchester United (qui avait besoin d’un point ce jeudi soir contre Chelsea pour être officiellement qualifié). Liverpool (66 pts) terminera juste derrière avec un ticket pour l’Europa League avec Brighton (62). En revanche, Aston Villa (58 pts), Tottenham (57) et Brentford (56) se disputeront la 7e place synonyme de Conference League.

En bas, Southampton est déjà condamné. Mais Leeds (19e, 31 pts) et Leicester City (18e, 31 pts) vont tous deux tenter de dépasser in extremis Everton (17e, 33 pts). Les Foxes et leurs Belges (Tielemans, Praet, Castagne et Faes) reçoivent West Ham qui n’a plus rien à jouer, alors que Leeds doit se farcir Tottenham qui se bat pour l’Europe. De son côté, Everton et Amadou Onana accueillent Bournemouth.

Tielemans peut espérer aider Leicester à se sauver en Premier League avant de quitter le club cet été. ©AFP or licensors

Liga

Il reste deux matchs et la place de vice-champion se dispute encore entre le Real Madrid (74 pts) et l’Atlético (73). Le quatrième ticket pour la C1 ne devrait pas échapper à la Real Sociedad qui possède 5 points d’avance sur Villarreal, qualifié au moins pour l’Europa League avec le Betis.

Il restera juste à connaître le détenteur de la place pour la Conference League : Bilbao (50 pts), Gérone (49), Séville (49) ou Osasuna (47). Pour le maintien, plusieurs équipes peuvent encore rejoindre Elche. L’Espanyol (35 pts) et Valladolid (38) sont pour le moment dans la zone rouge, mais avec Getafe (38), Cadiz (38) et Almeria (39) à portée.

Serie A

Six points sont également à distribuer. Et tous les regards se portent vers la lutte pour le top 4. La Lazio et l’Inter ont l’occasion de mettre fin au suspense ce week-end en officialisant la 2e et la 3e place. L’Atalanta (61 pts) est le principal adversaire du Milan AC (64) de les rejoindre, même si la Roma (60) et la Juventus (59) sont juste derrière, pour les tickets en Europa et Conference League.

Pour la relégation, Cremonese et Sampdoria sont condamnés, mais la 18e place se jouera entre Vérone (30 pts), la Spezia (31) et Lecce (33).

Bundesliga

Le titre se joue maintenant entre Dortmund (70 pts) et le Bayern (68). Les deux équipes joueront leur dernier match simultanément ce samedi à 15h30, respectivement contre Mayence et à Cologne. La 4e place, synonyme de Ligue des champions, se jouera entre l’Union Berlin et Fribourg qui se départagent pour le moment uniquement par l’average, positif en faveur des Berlinois.

Leverkusen (50) et Wolfsbourg (49) joueront de leur côté le ticket pour la Conference League. Tout en bas, le Hertha Berlin est relégué. Mais Schalke 04 (31 pts) peut encore espérer décrocher la place de barragiste de Bochum (32), voire la 15e place de Stuttgart (32).

Ligue 1

Deux matchs à disputer, mais déjà beaucoup de conclusions à tirer. Le PSG n’a besoin que d’un point pour être champion, alors qu’une victoire permettrait à Lens d’assurer sa place en Ligue des champions la saison prochaine, alors que l’OM devrait passer par les barrages. Derrière, Monaco (65 pts) tentera de conserver son ticket pour l’Europa League, que Lille (63) et Rennes (63) rêvent de voler.

Quatre clubs iront en Ligue 2 la saison prochaine : Troyes, Ajaccio, Angers et un quatrième qui sera soit Nantes (33 pts), soit Auxerre (34), même si Strasbourg (39) n’est pas encore mathématiquement sauvé.