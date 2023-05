Changement d’entraîneur et nombreuses rumeurs de départs : le titre sera fêté dans le flou total au PSG

S’ensuivra une célébration au goût amer, malgré cette saison de Ligue 1 finalement une nouvelle fois assez maîtrisée, après quelques accrocs. Outre le départ annoncé de Lionel Messi, le PSG doit faire face aux envies de départ de Neymar. Selon le média brésilien UOL Esporte, le joueur aurait envie d’ailleurs et d’Angleterre, même si son contrat court encore jusqu’en 2027.

Vient ensuite l’éternel cas Kylian Mbappé. Après avoir prolongé à Paris l’été dernier, la fusée de Bondy revient au centre des débats après les révélations du journal L’Équipe au sujet de son contrat. Celui-ci prendrait fin en 2024 et non en 2025, comme avait communiqué le club. La dernière année serait conditionnée à une option que le joueur ne compterait pas lever. Ce qui relance forcément les rumeurs d’un départ dès cet été.

En parallèle, d’autres cadres sont également liés à un départ : Sergio Ramos et Marco Verratti notamment. Mais c’est surtout l’avenir de l’entraîneur Christophe Galtier qui fait les gros titres depuis quelques jours. L’Équipe annonce que Luis Enrique est le candidat numéro 1 pour le banc parisien la saison prochaine, alors que RMC ajoute les noms de José Mourinho et Xabi Alonso sur la liste d’envie de la direction.

”Je suis en relation permanente avec Luis Campos (le directeur sportif), a réagi Christopher Galtier ce vendredi. Je vois aussi très souvent mon président. On n’a pas parlé de la saison prochaine. Sur le fait qu’il y ait des noms qui circulent, ça fait partie de mon métier et ça ne me perturbe pas du tout. Il y a ce que vous écrivez et ce que je vis au quotidien.”