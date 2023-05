La dernière de Tielemans, Castagne et les autres : Leicester City a besoin d’un miracle

L’avantage est clairement du côté des Toffees et de leur Diable rouge Amadou Onana qui affrontent Bournemouth devant leur public avec la simple nécessité de faire un résultat au moins aussi bien que leurs deux poursuivants. Si Leeds doit battre Tottenham et espérer un faux pas à la fois de Leicester et d’Everton, les Foxes ont de leur côté besoin de gagner contre West Ham tout en comptant sur un revers ou un partage d’Everton, puisqu’ils possèdent un meilleur average.

Pour pimenter le tout, les rencontres se disputeront toutes en même temps, dimanche à 17h30. “Je n’ai pas besoin de suivre le score d’Everton, je vais me concentrer sur notre jeu et être complètement immergé dans notre match et dans tous les changements tactiques nécessaires. Je saurai le score après le coup de sifflet final”, a commenté Dean Smith, le coach de Youri Tielemans, Timothy Castagne, Wout Faes et Dennis Praet.

Pour tous ces joueurs, il s’agira très probablement de leur dernière apparition au club en cas de relégation. Faes, néo-Diable rouge, n’a évidemment pas l’ambition d’évoluer en Championship. Surtout au vu de sa bonne première saison en Angleterre. Praet, qui est toujours lié à un retour en Italie, a également envie de rester au plus haut niveau.

De son côté, Castagne risque de s’en aller quoi qu’il arrive. Sous contrat avec les Foxes jusqu’en 2025, l’Ardennais de 27 ans possède encore une belle valeur sur le marché des transferts. Sa polyvalence (capable de jouer à droite, à gauche et dans plusieurs systèmes) ainsi que la rareté des bons arrières latéraux font de lui une attraction pour plusieurs grands clubs. Après la Juventus précédemment, l’Atlético Madrid a d’ailleurs tenté le coup l’été dernier. De son côté, le joueur rêve d’évoluer à un cran plus haut, peu importe le championnat, afin d’apparaître régulièrement en Ligue des champions. La solution pourrait venir de l’Inter Milan qui se prépare au probable départ de Denzel Dumfries l’été prochain.

Quant à Tielemans, son contrat expire dans un mois. Longtemps lié à un départ vers Arsenal, le milieu de 26 ans est suivi par l’AS Rome de José Mourinho, qui va devoir pallier le départ de Georginio Wijnaldum (actuellement prêté par le PSG). La Juventus, Dortmund et Newcastle seraient aussi dans le coup. Qu’il y ait relégation ou non dimanche soir à 19h25, Tielemans et Castagne auront donc sans doute disputé leur dernier match avec Leicester City.