Pour être champion, le Bayern doit s’inspirer de lui-même… et de Dortmund

Sportivement, le BVB, avec ses deux points d’avance, reçoit dans son chaudron du Signal Iduna Park l’équipe de Mayence, classée neuvième et qui n’a plus rien à jouer. Alors que les Bavarois doivent gérer un déplacement chez le dixième, Cologne, une formation accrocheuse qui les avait tenus en échec au match aller à Munich (1-1). Et historiquement, quasiment tous les antécédents plaident en faveur de Dortmund.

Quatre renversements en 60 ans

Depuis 2001, le titre s’est joué six fois lors de la dernière journée. Et c’est à chaque fois le mieux classé initialement qui s’est imposé. On pense forcément à la folle saison 2018-2019 où les rôles étaient inversés avec un avantage de deux points pour le Bayern sur Dortmund. Mais aussi aux deux fois où les Munichois n’ont pas pu doubler leur adversaire. En 2002 et 2009.

Wolfsbourg était dans la même configuration que Dortmund en 2009 avec deux points d’avance. Le Bayern l’avait emporté pour son dernier match, mais l’équipe de Felix Magath n’avait pas craqué de son côté. Idem sept ans plus tôt, lorsque Dortmund a gardé son avance sur… le Bayern.

Ce scénario de première place conservée à la dernière journée s’était déjà répété à plusieurs reprises dans les années 70, 80 et 90, lorsque les classements étaient plus serrés grâce aux victoires à 2 points. Avec le Bayern dans le costume du gagnant trois fois (1972, 1980, 1985) et du battu à deux reprises (1991 et 1993). Rares sont donc les saisons où le deuxième a doublé in extremis le leader.

Cela ne s’est produit que quatre fois sur ces six dernières décennies. La première en 1971… avec le Bayern comme perdant, dépassé par Mönchengladbach. Mais avec une revanche quinze ans plus tard en renversant Wolfsbourg pour être sacré champion à la différence de buts. Même scénario en 2000 lorsque les Bavarois ont refait leur retard de 3 points pour devancer Leverkusen grâce à l’average. L’exploit avait déjà été réussi cinq saisons plus tôt par Dortmund qui avait doublé Wolfsbourg de justesse.

”Tout peut arriver, dans n’importe quel match, positive Thomas Tuchel. Il faut juste qu’il y ait un peu d’inattention. Mais nous avons assez foiré pour être dans cette situation, c’est notre responsabilité. C’est notre devoir de tout donner jusqu’au bout, peu importe comment cela se termine dans l’autre match.”