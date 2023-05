Même s’il sort d’une saison compliquée avec le Paris Saint-Germain, l’Argentin a tout de même inscrit 16 buts et délivrés 16 passes décisives en Ligue 1 alors qu’il reste encore une journée de championnat.

Mais surtout, ce but permet à Messi de rentrer un peu plus dans l’histoire du football. La Pulga détrône ainsi Cristiano Ronaldo au nombre de buts inscrits dans les cinq grands championnats européens. Depuis son départ en Arabie saoudite, CR7 reste bloqué à 495 buts en carrière dans les cinq grands championnats. Lionel Messi en compte désormais un but de plus que son compère portugais.