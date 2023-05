Jude Bellingham élu Joueur de la saison par la Bundesliga

Bellingham, 19 ans, évolue à Dortmund depuis 2020. L'Anglais succède au Français Christopher Nkunku au palmarès de cette récompense attribuée depuis 1960. Kevin De Bruyne avait été sacré en 2015.

Les supporters, les clubs et les experts ont voté pour l'Equipe de la saison. Elle se compose du gardien Gregor Kobel (Borussia Dortmund), des défenseurs Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Mathijs de Ligt (Bayern Munich), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) et Alphonso Davies (Bayern Munich), des milieux de terrain Bellingham, Jamal Musiala (Bayern Munich) et Julian Brandt (Borussia Dortmund) et des attaquants Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Niclas Füllkrug (Werder Brême) et Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort).