Ce qui pose question sur l’avenir de Carlo Ancelotti. L’Italien est sous contrat jusqu’en juin 2024 et a souvent répété qu’il voulait rester à la tête des Merengues le plus longtemps possible. Mais les résultats moyens cette saison changeront peut-être la donne. D’autant qu’Ancelotti jouit toujours d’un grand intérêt de la part de la fédération brésilienne selon Marca.

Cet intérêt n’est pas nouveau puisque la Seleção doit se trouver un remplaçant à Tite après la Coupe du monde. Ramon Menezes l’a remplacé mais ne fait qu’assurer l’intérim en attendant qu’un nouveau sélectionneur soit nommé.

Mais selon Marca, Ebnaldo Rodrigues, le président de la fédération brésilienne préférerait prendre son temps. Si Ancelotti est toujours la priorité, il devra attendre jusqu’à la fin de son contrat au Real Madrid.