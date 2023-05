Loïs Openda, parti pour rester avec ses records : “Bollaert, c’est comme ma maison”

Vainqueurs d’Ajaccio samedi soir dans un stade Bollaert en feu, le RC Lens a officialisé son statut de vice-champion de France et sa qualification pour la prochaine Ligue des champions, vingt ans après sa dernière apparition. Et Loïs Openda en a profité pour inscrire, sur penalty, son 20e but de la saison, à une journée de la fin de la saison. Du jamais vu pour un Belge en Ligue 1 depuis Eden Hazard en 2012. Et du jamais vu pour un Lensois depuis Roger Boli, en 1993-1994.

”J’ai fait l’avion quand j’ai marqué, c’était une promesse”, a réagi, tout sourire, Loïs Openda qui a imité la célébration de l’ancien attaquant ivoirien qui était présent dans les tribunes pour l’occasion. “C’est un garçon qui a de la qualité, qui va faire une grande carrière, a confié Roger Boli à propos d’Openda à 11HDF. Je suis content qu’il ait marqué son 20e but devant moi. J’ai envie qu’il marque 21 buts et plus encore. Et j’espère qu’il restera à Lens.”

Restera ou partira ? La question mérite en effet d’être posée pour le Diable rouge qui peut compter sur pas mal d’intérêt venu de plusieurs grands clubs européen. On parle du Milan AC, mais aussi du Borussia Dortmund et de l’Atletico Madrid. “Je suis un joueur du RC Lens, ce n’est pas parce qu’on entend beaucoup de choses que c’est vrai. Bollaert, c’est comme ma maison”, a répondu Openda ce samedi soir, confirmant ainsi ses intentions.

”Je suis sous contrat avec Lens jusqu’en 2017, donc je suis un joueur lensois. Je pense que c’est assez pour montrer aux supporters que je suis toujours là”, a-t-il d’ailleurs encore rappelé au micro de L’Équipe TV en marge de la cérémonie des trophées UNFP de ce dimanche soir.

Arrivé l’été dernier contre 9,8 millions d’euros et avec le statut de recrue la plus chère de l’histoire du club, Openda a envie de vivre le rêve européen avec ce club qui l’a totalement charmé. “Je dois continuer de travailler, l’année prochaine j’espère qu’on fera quelque chose de bien en Ligue des champions. On a travaillé dur pour décrocher cette compétition.”