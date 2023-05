Officiel: Mauricio Pochettino est le nouvel entraîneur de Chelsea

Les Blues ont vécu une saison difficile. Avec 44 points, ils ont terminé le championnat à la 12e place, leur plus mauvais classement depuis 1994, en étant plus proches de la zone rouge et de Leicester (18e, 34 points) que des places européennes et Aston Villa (7e, 61 points). Éliminés en FA Cup et en Coupe de la Ligue, les Londoniens ont été boutés hors de la Ligue des Champions en quart de finale par le Real Madrid. Ils ne disputeront donc pas de compétition européenne la saison prochaine.

Âgé de 51 ans, Mauricio Pochettino s'était forgé une solide réputation en Premier League en menant Southampton à la huitième place du championnat en 2013-2014. Il avait ensuite pris la direction de Tottenham, où il avait officié pendant plus de cinq ans, entre juillet 2014 et novembre 2019. Pochettino avait rejoint le Paris Saint-Germain qu'il avait connu en tant que joueur, mais n'y était resté qu'un an et demi entre janvier 2021 et l'été 2022.