Avec Pochettino, l’avenir de Lukaku à Chelsea est remis en question

Forcément, qui dit nouvel entraîneur dit nouvelle approche et nouveaux joueurs. L’entraîneur argentin aura pour mission première de créer une osmose avec la somme de toutes les individualités recrutées à coups de millions d’euros ces douze derniers mois. Tout en résolvant l’un des grands problèmes de cette saison : l’attaque.

Avec 38 buts inscrits, les Blues possèdent la cinquième plus mauvaise attaque de Premier League. Graham Potter puis Frank Lampard ont testé plusieurs combinaisons. Avec Kai Havertz en faux neuf, ou Armando Broja et Pierre-Emerick Aubameyang. Mais aucun de ces choix n’a réellement convaincu. Mauricio Pochettino devra donc trouver un nouveau buteur. Et cela tombe bien, puisqu’il en aura un avec lui cet été : Romelu Lukaku.

Prêté cette saison à l’Inter mais sous contrat avec les Blues jusqu’en 2026, le Diable rouge espère rester en Italie où il retrouve petit à petit sa bonne forme. Mais pour l’heure, aucun accord n’est en vue. Le joueur devra donc probablement d’abord repasser par la case Chelsea.

Mauricio Pochettino, qui repartira d’une feuille blanche avec tous ses joueurs, aura ainsi l’occasion de le jauger pour ensuite potentiellement vouloir le conserver. Le nouveau manager de Chelsea aurait en tout cas déjà fait savoir à sa direction sa volonté d’évaluer l’opportunité de garder Romelu Lukaku dans son effectif.

Que ça soit à Tottenham ou au PSG, Pochettino a presque toujours évolué dans un schéma avec un seul attaquant central (4-3-3 ou 4-2-3-1). Avec Harry Kane, Kylian Mbappé, Mauro Icardi ou Moïse Kean dans le rôle du buteur. Des profils, il est vrai, très différents de celui de Big Rom qui a quasiment toujours évolué seul en pointe en Angleterre et avec les Diables rouges, mais qui a pris l’habitude de former un duo depuis qu’il est en Italie.

Quoi qu’il arrive, Pochettino et Lukaku devront donc s’adapter et s’ajuster. Et il faudra qu’une alchimie se crée très rapidement durant la présaison pour que le Belge ait envie de rester. Dans le cas contraire, il forcera plus que probablement son départ… Si ce n’est pas déjà acté avant. Tout dépendra des discussions entre l’Inter et Chelsea qui se tiendront cet été.