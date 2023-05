Des relégués et des promus : combien de Belges en Premier League la saison prochaine ?

”Il y a eu un silence dans le vestiaire pendant un long moment, a confié leur capitaine Jonny Evans. Nous savons qu’il va y avoir beaucoup de changements car il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat. C’était l’occasion pour tout le monde de vraiment dire au revoir. Beaucoup d’entre nous ne savent pas où nous allons finir.”

À commencer par les quatre Diables rouges : Youri Tielemans, Timothy Castagne, Wout Faes et Dennis Praet. Le contrat du premier arrive à son terme et ne sera pas renouvelé. Ce qui signifie qu’il peut désormais signer dans le club de son choix. Probablement en Premier League ou en Italie. Comme le deuxième, encore sous contrat mais qui peut aussi compter sur un intérêt de Serie A pour assurer son avenir.

Lavia aussi sur le départ

On voit également mal Wout Faes et Dennis Praet accepter d’évoluer en D2 anglaise la saison prochaine. À moins d’une énorme surprise, ils devraient obtenir leur bon de sortie. Pour Praet, un départ vers l’Italie – championnat qu’il a connu avec le Torino et la Sampdoria – est également une possibilité. Pour Faes, auteur du deuxième but ce dimanche, des offres de clubs de Premier League vont sans doute lui parvenir grâce à sa bonne première saison en Angleterre.

Aussi relégué avec Southampton, Roméo Lavia ne devrait pas non plus goûter au Championship. Le néo-Diable rouge 19 ans s’est avéré comme la grande révélation des Saints cette saison. Et ce n’est pas sa petite boulette de ce dimanche contre Liverpool qui fera changer d’avis les grands clubs anglais qui voudraient s’offrir ses services.

Des onze Diables rouges présents cette saison en Premier League, il pourrait donc en rester encore une dizaine, selon les futures destinations des Belgian Foxes. Sans oublier Manuel Benson et Ameen Al-Dakhil, qui devraient découvrir l’élite anglaise avec Burnley et Vincent Kompany. Mais nul doute que le prochain mercato d’été nous réservera aussi l’une ou l’autre arrivée(s) belge(s) en Angleterre.