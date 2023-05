Eredivisie : le directeur général Edwin van der Sar quitte l'Ajax Amsterdam

Ancien gardien du club entre 1990 et 1999, Van der Sar, qui a rangé ses crampons en 2011, était revenu à l'Ajax en 2012 en tant que membre du conseil d'administration. Il était devenu directeur du marketing en novembre 2012 puis directeur général en 2016. Son contrat courait jusqu'en juin 2025. Mais après la plus mauvaise saison du club depuis 14 ans, avec une troisième place en championnat, il a décidé d'arrêter.

"Après presque onze ans au conseil d'administration, je me retire", a expliqué Van der Sar. "Nous avons vécu de très belles périodes, mais c'était aussi une période incroyablement difficile. Je suis très reconnaissant envers les gens que j'ai rencontrés durant ma deuxième carrière à l'Ajax et avec lesquelles j'ai collaboré. Je ressens à présent le besoin de prendre de la distance, de me reposer et de faire d'autres choses. Je ne me sens pas de prendre des décisions sur l'avenir de ce beau club dans la période à venir. D'où ma décision de démissionner maintenant."

Durant la période où il était directeur général, l'Ajax a remporté trois championnats (2019, 2021 et 2022), deux coupes (2019 et 2021) et atteint les demi-finales de la Ligue des Champions (2019) et la finale de l'Europa League (2017).