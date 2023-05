La Juve écope d'une amende dans le dossier des salaires après négociation de la peine

Avec ce retrait de 10 points, les 'Bianconeri' ont reculé à la septième place de la Serie A, qu'ils occupent toujours avant la dernière journée du championnat, ce qui lui vaudrait de disputer la Conference League la saison prochaine, à moins que l'UEFA ne décide de sanctionner à son tour le club turinois.

L'ancien président de la Juventus Andrea Agnelli, qui a démissionné de son poste en janvier, n'a lui pas trouvé d'accord avec le parquet de la FIGC et sera jugé le 15 juin.

La Juventus risquait une nouvelle pénalité pour avoir payé en différé certains salaires de joueurs, sans en avoir dûment référé aux instances. Une manœuvre visant à baisser artificiellement les pertes dans les bilans annuels pendant la pandémie de covid-19. Le club était accusé d'avoir annoncé officiellement le non-paiement de plusieurs mois de salaires, mais d'avoir en fait convenu avec ses joueurs, via des accords privés, d'en payer une grande partie sur un exercice comptable ultérieur.

Il est reproché aux dirigeants turinois d'avoir déposé auprès de la Ligue italienne les accords de non-paiement de quatre mensualités (mars à juin 2020) pour 21 joueurs et l'entraîneur, mais pas les accords privés convenus avec eux pour en régler trois sur quatre plus tard. Des manœuvres similaires auraient été réalisées lors de la saison suivante 2020/21.

Dans un communiqué, la Juventus réaffirme "la correction de ses actions et la solidité de ses arguments défensifs" et explique que "le règlement de toutes les procédures sportives ouvertes par la FIGC permet au club d'atteindre un résultat certain, mettant un terme et surmontant l'état de tension et d'instabilité qui découlerait, inévitablement, de la poursuite de litiges incertains en termes d'issue et de calendrier". Ce qui permettra à la direction, à l'entraîneur et aux joueurs de se concentrer sur la saison prochaine.