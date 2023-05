Ligue 1: Angers licencie Ilyes Chetti, condamné en avril pour agression sexuelle

Ilyes Chetti n'a disputé que six matches sur toute la saison. Le joueur de 28 ans était arrivé libre de l'Espérance de Tunis, laquelle conteste la résiliation qui lui avait permis de s'engager libre à Angers. Le SCO a saisi le Tribunal arbitral du sport dans cette affaire. Dernier de Ligue 1 cette saison et relégué en Ligue 2, le club angevin fait l'objet d'une interdiction de recrutement pour les deux prochaines périodes de mercato à cause du litige.