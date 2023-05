Xavi explique comment il a dû pousser ses “amis” Piqué et Alba vers la sortie au FC Barcelone 

Et cela va encore être le cas cet été avec le départ de deux monuments catalans : Sergio Busquets et Jordi Alba. Des départs, en plus de celui de Piqué, qui doivent directement être imputés à Xavi, qui a bien connu les trois joueurs, qui cumulent à eux trois environ 1800 matchs avec le Barça, à l’époque où lui-même était encore sur le terrain.

”Ils ont su arrêter au bon moment”

C’est pourquoi la décision de leur dire de s’en aller n’a pas été simple pour l’ancien capitaine des Blaugranas. C’est ce qu’il a expliqué lors d’une interview à la chaîne espagnole TV3. “Prendre des décisions différentes de ce que voudrait un joueur, c’est difficile”, a-t-il commencé, “J’ai dû dire à Piqué de se retirer, parce qu’il jouerait moins. J’ai même eu du mal à dormir, parce qu’on avait beaucoup profité ensemble.”

Même chose pour Jordi Alba : “J’ai eu le sentiment de ne pas être un ami à la hauteur, mais je devais donner la priorité à l’équipe”, a insisté Xavi.

L’ancien milieu de terrain explique qu’il avait lui aussi vécu la même situation à l’époque où il était joueur quand il était sous les ordres de Luis Enrique. Une expérience dont il s’est inspiré pour conseiller les trois joueurs pour leur futur : “Quand on vous dit ça, au début vous ne le comprenez pas, vous avez le sentiment que vous devez continuer à jouer après tant d’années comme titulaire”, continue Xavi qui précise que ce choix n’a pas été facile à accepter pour ses “amis” : “Jordi Alba s’est fâché mais il faut le comprendre. Plus tard, il y a eu une discussion de groupe et il nous a dit qu’il était engagé à 100 %. Et c’était pareil pour Piqué. Ils ont su partir au bon moment.”