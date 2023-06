Liga : une dernière journée complètement dingue pour le maintien

Real Valladolid, Celta Vigo, Almeria, Valence, Getafe et Cadix. L’une de ces six équipes fera la bascule ce dimanche (matchs à 21h) pour rejoindre Elche et l’Espanyol en tant que troisième descendant de Liga. Malheur pour le moment aux joueurs de Valladolid qui, avec leurs 39 points, sont les moins bien classés. Mais tous les scénarios sont encore envisageables puisque seules deux unités les séparent du treizième, Cadix.