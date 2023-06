Meilleur buteur de Rooney, 94 % de temps de jeu et “papa” de l’équipe : Benteke s’éclate en MLS

Après quelques matchs d’adaptation en fin de saison dernière, le Belge a démarré en force l’exercice 2023 : trois buts lors des cinq premiers matchs. Puis quatre autres ces dernières semaines pour atteindre les 150 en carrière, s’imposer comme le meilleur réalisateur de DC United et l’un des plus efficaces du championnat américain. Avec au passage une superbe bicyclette face à Charlotte, élue plus beau but du mois d’avril.

”Il a été énorme pour nous en ce début de saison, s’est réjoui son coéquipier Russell Canouse sur MLSsoccer. C’est un leader sur et hors du terrain, quelqu’un sur qui on compte énormément dans notre équipe. Nous comptons sur lui pour marquer des buts, mais faire beaucoup d’autres choses dans le jeu, que ce soit conserver le ballon ou défendre. Il a été une énorme pièce du puzzle.”

Toujours aussi bon dans les airs, Big Ben reflète à lui seul l’engagement : ses 291 duels (68 % de duels aériens) le placent au sommet de la Major League Soccer dans le classement de cette statistique. Le tout, en tenant le rythme physiquement avec 94 % de temps de jeu et un seul match manqué (sur 16) pour une blessure à la cheville.

Avec son expérience de la Premier League et de l’équipe nationale belge, l’attaquant de 32 ans (deuxième plus âgé de l’équipe) apporte aussi sa sagesse à l’ensemble du vestiaire. Notamment auprès des plus jeunes. “Pour créer du lien, il joue au ping-pong avec eux, a expliqué Russell Canouse. Il est une figure positive dans le vestiaire, c’est formidable à voir. Parfois, je m’assois, je le regarde, et je me dis qu’il a vraiment apporté une culture positive dans l’équipe. Il est le genre de gars dont vous avez besoin dans le club.”

Et les résultats de l’équipe entraînée par Wayne Rooney ont suivi. Dernière (15e) de la Conference Est la saison dernière avec à peine 27 points, la franchise de Washington occupe actuellement la huitième place avec 20 points, alors qu’il reste encore plus de la moitié des matchs à disputer.

Si son assist (de la tête) de la nuit dernière contre le CF Montreal d’Hernan Losada n’a pas permis de prendre davantage qu’un point (2-2), Christian Benteke a encore marqué des points. Aux yeux de la MLS et aux yeux du public qui peut dès à présent voter pour l’équipe All-Star qui affrontera Arsenal le 19 juillet prochain. Il fait partie des favoris.