Séisme à Marseille : Igor Tudor ne sera plus l'entraîneur de l'OM la saison prochaine

"On a accepté et respecté le souhait de notre coach Igor Tudor de ne pas continuer l'aventure la prochaine saison", a déclaré Longoria. Tudor (45 ans) avait été nommé en juillet 2022 en remplacement de l'Argentin Jorge Sampaoli et quittera Marseille à l'issue d'un exercice terminé à la 3e place de la Ligue 1.