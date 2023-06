Après Messi, Benzema et Bellingham, quels joueurs enflammeront le mercato d’été ?

Toujours est-il que les mouvements à venir des deux derniers vainqueurs du Ballon d’or augurent un nouveau mercato estival de folie. Avec d’une part, les nombreux joueurs en fin de contrat, comme Messi et Benzema, qui animeront les mois de juin et juillet. Et d’autre part, des sommes colossales qui seront à nouveau dépensées aux quatre coins de l’Europe jusqu’à la fin du mois d’août.

On pense en priorité au futur transfert de Jude Bellingham du Borussia Dortmund au Real Madrid. Le joueur a d’ores et déjà donné son accord aux Madrilènes, et les deux clubs négocient actuellement les derniers détails du deal. Une somme de 100 millions d’euros plus des bonus est évoquée. De quoi définitivement lancer les hostilités.

Jude Bellingham a fait ses adieux à Dortmund. ©AFP or licensors

Plusieurs autres dossiers avoisinant les 100 millions d’euros devraient en effet se conclure cet été. On pense en particulier à Victor Osimhen (Naples) et Harry Kane (Tottenham). Le premier possède encore deux ans de contrat et les champions d’Italie rêvent de le conserver, mais le départ de son coach Spalletti ainsi que l’appel de la Premier League risquent de le convaincre. Le second devrait s’en aller à douze mois de la fin de son bail.

Pour aller où ? Le potentiel départ de Karim Benzema risque d’avoir un réel impact, puisque les Madrilènes auront besoin d’un grand attaquant. Harry Kane deviendrait ainsi la cible numéro 1, alors que Chelsea et Manchester United devraient se battre pour Osimhen, dont le profil colle moins à ce que recherche le Real.

Le mercato interchampionnats devrait donc à nouveau principalement graviter autour de l’Angleterre, de l’Espagne et… du PSG. Des rumeurs envoient par exemple Neymar Jr. (PSG) à Manchester United, et Bernardo Silva (Manchester City) à Paris.

Mais la Bundesliga devrait aussi s’en mêler. Thomas Tuchel a par exemple envie d’attirer Declan Rice (West Ham) au Bayern Munich. Dans le sens des départs, Lucas Hernandez (Bayern) est proche du PSG, Christopher Nkunku (Leipzig) devrait signer à Chelsea, João Cancelo (prêté par Man City au Bayern) ne sera pas conservé, mais pourrait rebondir au Barça, alors que Josko Gvardiol (Leipzig) intéresse toujours les cadors anglais, dont Manchester City.

Parmi les autres gros transferts attendus, citons aussi ceux de Jonathan David (Lille) ou Randal Kolo Muani (Francfort) qui attisent les convoitises après leur superbe saison. Alors que Manchester City et Manchester United devraient profiter du dégraissage annoncé à Chelsea pour récupérer respectivement Mateo Kovacic et Mason Mount.

Après leur saison à 610 millions d’euros investis, les Blues vont en effet vendre ou laisser partir pas mal d’éléments pour faciliter la mission du nouveau manager Mauricio Pochettino. João Felix devrait par exemple retourner à l’Atletico Madrid après son prêt, alors que Romelu Lukaku espère toujours être racheté définitivement par l’Inter Milan.

Les Diables pourraient animer le marché

Autres Diables rouges qui pourraient changer d’air : Yannick Carrasco (Atletico), qui fait l’objet d’une clause de priorité pour le Barça ; ainsi que Wout Faes, Timothy Castagne, Dennis Praet (Leicester City), Roméo Lavia (Southampton) et Dodi Lukebakio (Hertha Berlin), qui ne voudront pas descendre en D2 avec leur club.

Et puis, il y a le cas de tous les joueurs en fin de contrat qui peuvent signer où bon leur semble. Messi et Benzema sont les premiers, alors qu’Ilkay Gündogan (Man City) est en pourparlers avec le FC Barcelone. Mais Milan Skriniar (Inter), Marcus Thuram (Mönchengladbach), Angel Di Maria (Juventus), Roberto Firmino (Liverpool) ou Marco Asensio (Real Madrid) devraient aussi faire quelques clubs heureux. Côté Belge, Youri Tielemans est le seul grand nom à être sur le marché des joueurs “gratuits” après son départ annoncé de Leicester City.