Christopher Nkunku offre une deuxième Coupe d'Allemagne consécutive à Leipzig

Samedi, il s'agissait de la quatrième finale disputée par Leipzig à Berlin lors des cinq dernières saisons. Et après avoir rendu les armes contre le Bayern en 2019 et le Borussia Dortmund en 2021, voilà le club de l'est de l'Allemagne qui signe un doublé.

Dans une finale fermée, la lumière est venue comme souvent cette saison pour Leipzig de Christopher Nkunku, qui a ouvert le score à l'entame du dernier quart d'heure (71e), profitant de l'une des premières erreurs du milieu de terrain de Francfort jusque-là bien en place.

Djibril Sow a laissé quelques mètres de liberté aux joueurs offensifs de Leipzig qui s'y sont immédiatement engouffrés. Servi à l'entrée de la surface, Dani Olmo a décalé sur Nkunku, le co-meilleur buteur de la Bundesliga cette saison (16 buts). "Cristo" s'est alors recentré dans la surface de réparation. Son tir, contré par Tuta, a pris à contre-pied Kevin Trapp, qui n'a absolument rien pu faire pour empêcher l'ouverture du score.

Obligé d'ouvrir le jeu pour tenter de chercher l'égalisation, Franfort s'est exposé aux contres adverses. Sur un décalage parfait pour Dominik Szoboszlai, Christopher Nkunku a délivré la passe décisive (2-0, 85e) pour offrir une fin de match un peu moins stressante à son entraîneur Marco Rose.

Battu, Francfort ne disputera pas l'Europa League, mais se consolera avec la Conference League, pour laquelle il s'est qualifié grâce à sa septième place en championnat.

# Belga context

View full context on [BelgaBox] ( http://m.belga.be?m=imegifok )

MIK/