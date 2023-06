Les Belges à l'étranger - Le Paris SG termine sur une 7e défaite, Monaco manque l'Europe, Auxerre relégué

Le PSG menait 2-0 après 21 minutes et a concédé une nouvelle "remontada", Paris, qui a perdu 7 rencontres cette saison et encaissé 40 buts ne termine la compétition qu'avec un point d'avance sur Lens.

Lens s'est imposé à Auxerre 1-3 avec un 3e but signé Loïs Openda (78e), son 21e de la saison. Il est le 4e meilleur buteur de Ligue 1. Mbappé avec 29 buts termine à la 1re place pour la 5e saison consécutive.

Auxerre est à la suite de cette défaite relégué en Ligue 2 car dans le même temps Nantes a assuré le minimum (1-0) contre Angers pour dépasser les Auxerrois. Les Canaris terminent 16e avec 36 points, un de plus qu'Auxerre 17e. L'AJA accompagnera Angers, Troyes et l'AC Ajaccio à l'étage inférieur. Le Havre, et Metz, qui sera confirmé lundi après la décision de la fédération au sujet du résultat du match arrêté entre Bordeaux et Rodez (0-1), vont monter en Ligue 1.

Autre désillusion celle de Monaco. L'équipe de Philippe Clement a concédé une 3e défaite de rang 1-2 contre Toulouse. Résultat, l'ASM termine 6e (65 pts) et manque l'Europe. Le coach belge dispose encore d'une année de contrat sur le Rocher mais son avenir est incertain.

Lille termine 5e (67 pts) et arrache le billet pour les qualifications de la Conference League.