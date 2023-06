L’Europe ou la sortie pour Philippe Clement : “Nous n’avons pas de contrôle sur ce qui se passera”

”Je n’ai pas de problème à être en première ligne devant les médias, cela fait partie de mon job, a répondu l’ancien entraîneur brugeois à propos des rumeurs de licenciement, à douze mois de la fin de son contrat. Nous sommes tous très ambitieux ici, à commencer par la direction, les joueurs et le staff. Ensuite, on peut beaucoup parler, mais il faut surtout agir sur le terrain.”

Loin du top 3 et même descendu à la sixième place, l’AS Monaco ne disputera pas la Ligue des champions, mais risque aussi de manquer le ticket pour l’Europa League ou la Conference League. La faute à la série catastrophique de cette fin de saison (4 pts sur 18) qui dénote complètement avec l’exploit réalisé il y a douze mois (28 sur 30) pour terminer troisième.

”On avait notre destin entre nos mains et on a tout lâché, tout gâché, a pesté son attaquant Krepin Diatta après la défaite de samedi dernier qui a permis à Rennes de leur passer devant. Ne pas être européen serait plus qu’un échec. Je n’ai pas les mots pour l’exprimer. Quoi que l’on dise, on a vraiment baissé les bras.”

guillement On peut beaucoup parler, mais il faut surtout agir sur le terrain.

Les mots de l’ancien joueur du Club Bruges sont très forts et ils ont probablement fait réfléchir ses coéquipiers durant cette semaine. “Notre histoire ensemble cette saison a connu de très bonnes périodes. Parfois c’était moins stable, et c’est bien que certains joueurs prennent la parole à ce moment-là, car nous jouons pour gagner notre ticket pour l’Europe”, positive Philippe Clement qui a par ailleurs annoncé avoir écarté du groupe Ismail Jakobs, pour “manquement aux règles collectives”, après une petite virée trop alcoolisée au GP de Formule 1 de Monaco.

De la sixième place, les Monégasques ont encore l’espoir de remonter à la cinquième (Conference League) et même à la quatrième (Europa League) lors de cette ultime journée de championnat (samedi à 21h). Mais il faudra pour cela l’emporter, puis compter sur des défaites ou matchs nuls de Rennes (5e) et Lille (4e), respectivement à Brest et Troyes.

”Nous ne parlons pas de l’éventualité de ne pas jouer l’Europe, car la seule chose qui nous anime est de gagner contre Toulouse, se motive Philippe Clement qui joue probablement son avenir sur cette dernière journée. Nous n’avons aucun contrôle sur tout ce qu’il se passe autour. Nous allons donc suivre les autres matchs, mais je sais aussi que tout peut changer en une minute dans le foot.”