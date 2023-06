Dans son stade Océane, Le Havre a marqué dès la 11e minute sur sa première offensive par Josue Casimir de la tête.

Autre scène de chaos, le terrain a été envahi dans les dernières secondes du match, et l'arbitre à dû interrompre la rencontre, le temps que les supporters évacuent la pelouse alors qu'ilne restait plus que 30 secondes au chronomètre.

Le match a repris très brièvement mais sans les Dijonnais, restés au vestiaire et l'arbitre a enfin délivré les Normands alors que Dijon descendra en National (3e niveau) la saison prochaine.

L'entraîneur havrais Luka Elsner, passé par le Standard et l'Union, était furieux après cette incursion malvenue de supporters trop enthousiastes qui ont failli gâcher la fête car le match aurait pu ne pas se terminer vu les circonstances.

Tout est finalement bien rentré dans l'ordre et Le Havre et bel et bien champion !