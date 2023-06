Sur une déviation de Kevin De Bruyne, Gundogan ouvre la marque en finale de la Cup face à Manchester United… après 12 secondes de jeu (VIDEO)

Sur un service de Kevin De Bruyne de la tête après un long dégagement d'Ederson, le capitaine des Citizens plaçait donc les siens sur du velours et inscrivait du même coup le but le plus rapide pour une finale de FA Cup, battant le record de Louis Saha datant de 2009. Le Français avait ouvert la marque après 25 secondes de jeu à l'époque.