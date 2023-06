Avec le départ d’Hazard, combien économisera le Real Madrid?

20 millions sans jouer

Joueur le mieux rémunéré du club et même de l’ensemble du championnat espagnol, Hazard aurait encore dû percevoir 2,25 millions d’euros bruts par mois (selon L'Equipe) jusqu’au 30 juin 2024. Soit 27 millions d’euros bruts qu’il aurait aussi pu toucher dans son entièreté en “compensation” de la résiliation de son contrat.

Le Real Madrid a toutefois négocié avec son joueur afin qu’il renonce à une partie de ce montant. Le club devrait ainsi “économiser” près de 7 millions d’euros, selon le journaliste Fabrizio Romano Une somme conséquente, mais qui paraît insignifiante à côté des dizaines de millions dépensés ces dernières saisons pour un joueur qui n’a quasiment pas joué.

12,8 millions par but/assist

Sortons les calculettes. Eden Hazard a été acheté près de 115 millions d’euros à Chelsea en 2019. Ajoutons à cela 27 millions d’euros de rémunération sur quatre saisons et 20 millions pour sa résiliation. Soit environ 243 millions d’euros dépensés en transfert et en salaires. Sans compter les primes de matchs et de titres, le Brainois a donc coûté 72 000 euros par minute passée sur le terrain (3 736 minutes). Et près de 12,8 millions d’euros par action décisive (7 buts et 12 assists).