Coup de tonnerre en Espagne : Karim Benzema quitte le Real Madrid

"Le Real Madrid C. F. et son capitaine Karim Benzema ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à la période brillante et inoubliable qu'il a passée au sein de notre club. Le Real Madrid souhaite témoigner sa reconnaissance et son affection à celui qui est déjà l'une de nos plus grandes légendes (...) Les madridistas et tous les fans du monde entier ont apprécié son football magique et unique, qui a fait de lui l'un des grands mythes de notre club et l'une des grandes légendes du football mondial (...) Le Real Madrid est et sera toujours sa maison, et nous lui souhaitons, ainsi qu'à toute sa famille, le meilleur dans cette nouvelle étape de sa vie.", peut-on lire.

Probablement lassé des exigences du haut niveau, KB9 quitte un club avec qui il a tout gagné. Dont la Ligue des champions l’an dernier qui lui a permis, très logiquement, de s’emparer du dernier Ballon d’or.

Cette saison a été prolifique statistiquement pour le numéro neuf de 35 ans. Avec 30 buts en 42 rencontres, il a encore ébloui la planète football de son incroyable talent. Mais il l’a fait avec plus de parcimonie. La faute à un corps certainement usé par 14 saisons au plus haut niveau dans le plus grand club du monde.

Pour les Merengue, la perte est énorme. Car l’ex-international français était le symbole du Real Madrid post Ronaldo. Florentino Perez va donc devoir trouver un remplaçant de son calibre. On lui souhaite déjà bonne chance.