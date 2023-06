Dix-neuf trophées en poche : Kevin De Bruyne au sommet du panthéon belge

Avec une tête offrant, après 12 secondes à peine, le but le plus rapide de l’histoire de la compétition à Gündogan ; puis une merveille de coup de coin pour encore trouver une frappe de son capitaine allemand, le Diable rouge a illuminé cette rencontre. Et le voilà avec deux Coupes d’Angleterre à son palmarès pour atteindre un total de dix-neuf trophées.

En quinze années de carrière professionnelle, KDB en a remporté trois avec Genk (la Coupe de Belgique, le championnat et la Supercoupe), deux à Wolfsbourg (la Coupe d’Allemagne et la Supercoupe) puis quatorze avec City (cinq championnats, cinq Coupes de la ligue, deux FA Cup et deux Community Shield). De quoi dépasser Thibaut Courtois qui, avec sa récente victoire en Coupe du Roi, a porté son total à dix-huit trophées.

guillement "Nous jouerons un autre grand match à Istanbul."

Plus gros palmarès de l’histoire du football belge devant son partenaire des Diables, mais aussi devant Thomas Vermaelen et Eden Hazard (15), Daniel Van Buyten et Vincent Kompany (14), ou encore Eric Gerets (13), Kevin De Bruyne n’a cependant encore jamais été couronné de la plus prestigieuse récompense européenne : la Ligue des champions. Contrairement à Courtois.

”Ce fut une saison incroyable et j’espère que nous pourrons la rendre encore meilleure, s’est en tout cas motivé KDB après ce sacre à Wembley qui le rapproche d’un triplé historique cette saison. Je n’ai pas l’impression qu’il y ait de la pression par rapport à ça. Nous avons déjà eu une excellente saison et je pense que nous allons essayer d’être aussi prêts que possible. Nous irons à Istanbul et jouerons un autre grand match.”

Samedi prochain face à l’Inter de Lukaku, le Gantois aura l’occasion de décrocher un vingtième trophée en club. Et de potentiellement ne plus jamais être rattrapé par Thibaut Courtois dans la course au plus beau palmarès.