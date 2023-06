Eden Hazard au Real Madrid : une histoire d’amour non réciproque

La faute à sa première saison et à cette fameuse blessure survenue sur le tacle de Thomas Meunier fin novembre 2019. La suite, on la connaît : des rechutes, une première opération, des blessures musculaires liées à ses douleurs à la cheville, puis cette intervention chirurgicale survenue en mars 2022 pour enfin retirer cette petite plaque d’ostéosynthèse qui l’a tant gêné.

À lire aussi

Ses problèmes physiques se sont alors enfin envolés. Mais il était trop tard. Si Zinédine Zidane le relançait sans hésiter entre chaque rechute musculaire, Carlo Ancelotti a adopté une stratégie bien différente dès son arrivée en 2021. Incapable de reproduire les efforts d’antan et d’atteindre le niveau qui était le sien à Chelsea, Hazard a rapidement été dépassé par les talents de Vinicius Jr. ou Rodrygo qui l’ont logiquement remplacé dans la hiérarchie.

Un trophée toutes les 467 minutes

Une fois tombé dans ce cercle vicieux du manque de rythme et de confiance, le Brainois n’a jamais été en mesure de revenir dans le coup, l’âge n’aidant pas non plus. Et la distance avec son entraîneur – qui n’avait plus besoin de lui sportivement – s’est encore élargie. Au point de rompre totalement le dialogue.

Arrivé à Madrid avec l’idée de réaliser son rêve de gosse, Eden Hazard n’a – tout au long de son parcours espagnol – jamais perdu espoir de retrouver un niveau correct pour convaincre son club, son coach et ses fans qui avaient misé beaucoup d’espoir sur celui qui a hérité du n°7 de Cristiano Ronaldo. Malheureusement, la magie n’a jamais opéré et l’amour qu’il attendait des fans n’a jamais pu naître.

Malgré tout, le Brainois de 32 ans aura remporté huit titres : une Ligue des champions, une Coupe du monde des clubs, une Supercoupe d’Europe, deux Liga, une Coupe du Roi et deux Supercoupes d’Espagne. Soit un trophée toutes les… 467 minutes en moyenne.