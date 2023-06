Max Caufriez a défendu sur Messi pour ses adieux ratés à Paris : “Ce n’était pas le Messi habituel”

”Vu qu’il était attaquant droit et moi défenseur central gauche, j’ai défendu sur lui quasiment tout le match, confie Maximiliano Caufriez, le défenseur belge de Clermont. Et il a été sifflé tout le match. D’un point de vue extérieur, c’est un évidemment triste en sachant le joueur qu’il est. Je ne sais pas si ça l’a affecté car il a l’habitude de gérer la pression, mais ce n’était pas le Messi habituel. Il n’a pas joué comme on a déjà pu le voir.”

L’ancien défenseur de Waasland-Beveren a d’ailleurs pris le meilleur sur l’Argentin, aux côtés de ses coéquipiers clermontois qui ont renversé le score (2-0 à 2-3) pour s’imposer à la surprise générale. “On a senti une équipe qui était en fin de saison, observe Caufriez, qui affrontait Paris pour la première fois. Je ne sais pas si c’est parce que c’était le dernier match et qu’il se passe beaucoup de choses en coulisses, mais c’était assez bizarre. Il y a aussi le fait que leur gardien Sergio Rico est toujours dans un état grave à l’hôpital. Donc il y avait une atmosphère particulière.”

Lionel Messi quitte Paris avec un titre. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Les départs actés de Messi, de Ramos, les rumeurs autour de Verratti, le probable changement d’entraîneur et la situation de Rico ont donné à la cérémonie de la remise du trophée un goût amer. Sous le regard des Clermontois qui ont pu fêter leur très belle saison avec cette victoire de prestige. “Collectivement, nous avons tous nos objectifs. Et même plus encore, puisque nous finissons dans les huit premiers, juste derrière Lyon, Monaco et Lille. La cerise sur le gâteau, c’était d’aller gagner à Paris contre le champion.”

Place désormais aux vacances pour Max Caufriez, tout en se plongeant sur la suite. Prêté par le Spartak Moscou, le joueur de 26 ans devra théoriquement retourner en Russie. Mais il espère trouver une porte de sortie. “Avec ma bonne saison, peut-être qu’un club aura l’envie de mettre sur la table ce que le Spartak demandera. Mais ça pourrait aussi donner envie au Spartak de me garder. J’ai passé une belle saison là-bas, avant que certaines choses (NdlR : il ne jouait plus) n’arrivent. Je ne mets pas de pression pour la suite. Mon agent me proposera les meilleures opportunités possibles et on décidera ensemble. Mais ça pourrait avancer d’ici peu.”