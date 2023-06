Messi plus proche que jamais d’un retour en Catalogne ? “Leo veut revenir au Barça”, affirme son père

Pourtant, les choses se seraient accélérées ce lundi matin puisque Jorge Messi a rendu visite au président barcelonais, Joan Laporta pour négocier l’arrivée du natif de Rosario, libre depuis son départ de la ville Lumière. Le club de la ville de Gaudi a en tout cas reçu une bonne nouvelle puisque la Liga devrait approuver le plan économique mis en place par les pensionnaires du Camp Nou pour faire revenir le capitaine de l’Albiceleste. De plus, les Catalans ont déjà considérablement réduit leur masse salariale avec les départs de Sergio Busquets et Jordi Alba, sans oublier Gerard Piqué en cours de saison, et comptent encore vendre cet été.

Et selon Toni Juanmarti, journaliste espagnol, le père de l’Argentin a explicitement évoqué le retour en Catalogne de son fils. “Leo veut revenir au Barça. J’adorerais qu’il revienne, c’est une option”.

Si Messi se rapproche du club de son cœur, l’opération n’est pas encore faite et ces prochains jours seront décisifs. La Pulga dispose de deux autres offres concrètes : une venue d’Arabie saoudite où Al-Hilal lui propose entre 400 et 500 millions par an, l’autre arrivant de MLS, du côté de l’Inter Miami de David Beckham.