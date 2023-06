Son quadruplé au RSCA, son slalom à l’Ajax, sa série de titres ou sa poisse en C1 : les grands moments de la carrière de Zlatan Ibrahimovic

À lire aussi

Son premier but zlatanesque

C’est à l’Ajax, en 2004, que le joueur formé à Malmö a été touché par la grâce pour la première fois. Recruté trois ans plus tôt pour 8 millions d’euros, l’attaquant s’était déjà distingué avec plusieurs jolis buts pour le club néerlandais. Mais celui inscrit face au NAC Breda le 9 mai n’a jamais eu d’égal. Une feinte de frappe, une deuxième, un crochet, deux dribbles puis un dernier crochet pour déstabiliser le gardien avant de marquer dans le but vide. Après ce “plus beau but de l’histoire de l’Ajax”, Zlatan décroche son transfert à la Juventus.

Neuf titres en dix saisons

Vainqueur de quatre trophées aux Pays-Bas, le Suédois n’a toutefois pas connu le même succès à Turin où il vit même la relégation à la fin de la saison 2005-2006 après l’affaire des matchs truqués. Il refuse néanmoins d’accompagner la Juve en Serie B et signe à l’Inter pour débuter sa série de sacres.

Champion d’Italie en 2007, 2008 et 2009 avec les Nerazzurri, il enchaîne en 2010 avec le titre en Espagne après son transfert au Barça. En conflit avec Guardiola, il revient cependant dès la saison suivante en Lombardie, mais au Milan AC où il remporte le Scudetto 2011. Sa série de titres s’interrompt en 2012 lors de sa première année au PSG, avant de reprendre avec quatre championnats de France consécutifs, entre 2013 et 2016.

La nuit magique au Parc Astrid

Durant ses 24 saisons professionnelles, Ibra aura inscrit 496 buts en club et 62 en équipe nationale. Avec quelques triplés et deux quadruplés. L’un face à Troyes en Ligue 1, l’autre en Ligue des champions à… Anderlecht (0-5). Ce soir du 23 octobre 2013, le Suédois a ébloui le Parc Astrid, avec notamment une demi-volée de 28 mètres chronométrée à 100 km/h, pour laisser Thomas Kaminski impuissant.

”Après mon dernier but, tout le monde s’est levé et m’a applaudi. J’ai été un peu surpris par ce moment. Je ne savais pas comment réagir parce que lorsque vous jouez à l’extérieur, en temps normal, vous entendez plutôt des sifflets. Mais j’étais très heureux en même temps et je les ai applaudis à mon tour. C’était une émotion très particulière”, a-t-il confié dans une interview à l’UEFA quelques années plus tard.

Le grand regret européen

Cette nuit de Ligue des champions aurait pu ne pas figurer parmi ses meilleurs souvenirs européens si la poisse ne l’avait pas poursuivi. Éliminé sept fois en quart de finale, Zlatan n’a atteint qu’une seule fois les demi-finales, en 2010 avec le Barça. Mais jamais mieux, alors que les Catalans ont soulevé la Coupe aux grandes oreilles la saison avant son arrivée… et celle après son départ. Même coïncidence malheureuse lorsqu’il a quitté l’Inter en 2009, douze mois avant leur sacre.

Son chagrin européen a uniquement pu être allégé avec la victoire en finale d’Europa League avec Manchester United en 2017, même s’il a passé le match en tribune à cause de sa grave blessure au genou. La première d’une longue série qui aura mené à sa décision d’arrêter, après la fin de son contrat à Milan.

”Le moment est venu pour moi d’arrêter, a-t-il confié ce dimanche soir en marge de la victoire milanaise lors de laquelle il a annoncé sa décision, les larmes aux yeux. Le moment est venu de profiter de la vie privée et du football d’une autre manière. Il y a eu des offres, mais ce n’était pas intéressant.”

31 trophées et autant des records

Zlatan s’en va avec 31 trophées remportés avec ses dix différents clubs, mais il laisse aussi derrière lui une pluie de records. Pour ses exploits et sa longévité exceptionnelle. Petit extrait : il est le seul joueur à avoir joué en Ligue des champions avec sept équipes différentes ou à avoir gagné onze championnats dans quatre ligues ; il est le meilleur buteur de l’histoire de la Suède (62 buts) ; et il est aussi devenu en mars dernier, à 41 ans et 166 jours, le buteur le plus âgé de l’histoire de la Serie A.