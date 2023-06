Transferts, fortune, contrat de sponsoring "raté"… : les chiffres fous de la légende Zlatan Ibrahimovic, tout jeune retraité à 41 ans

Et alors qu’il vient d’annoncer ce dimanche, les larmes aux yeux, mettre fin à sa carrière de footballeur – il avait rejoint l’AC Milan en 2020 après un passage au Los Angeles Galaxy -, c’est une page de l'histoire du football qui se tourne.

Mais “Zlatan”, c’est aussi quelques chiffres à retenir, alors que l’homme a commencé sa carrière professionnelle à 17 ans et fasait partie des très rares à dépasser la quarantaine - 41 exactement - et de continuer à évoluer dans un club européen de haut niveau.

Zlatan en chiffres:

- Fortune : certaines estimations affichent une fortune personnelle d’environ 195 millions d’euros.

- Salaire entre mai 2022 et mai 2023 ? 58 millions d’euros. La fortune personnelle peut sembler élevée mais étant donné le salaire qu’il aurait touché rien que cette dernière année, on peut se demander pourquoi elle ne soit pas plus élevée. Au PSG, le club où il est resté le plus longtemps en années consécutives, il était le joueur le mieux payé de la ligue 1 française. Son salaire était d’environ 1,37 million d’euros par mois, selon le site 20 minutes.

- Transfert Barcelone – Milan ? Environ 66 millions d’euros, en 2009 (au terme d’un deal financier et renforcé d’un échange de joueurs). L’un des transferts les plus élevés de l’histoire pour l’époque, selon plusieurs sites spécialisés.

- Contrat sponsoring, l’anecdote coûteuse. Nike, avec qui il a signé en 2015, devait lui rapporter quasiment 3 millions d’euros par an. Mais l’homme a été aperçu avec des crampons Adidas en 2016 sur le terrain. Résultat ? Fin de partie.

- Vente de maillots : Ibrahimovic est une machine à cash. Environ à son effigie. En 2016, lorsqu’il a rejoint Manchester United, il aurait généré plus de 75 millions d’euros en vente de maillots en seulement une semaine. Une bonne affaire pour le club qui avait attiré le joueur alors qu’il n’était plus lié par un contrat dans un autre club.

L’homme a donc une des carrières les plus longues dans le football. Et se met au padel, visiblement, à en croire son compte Twitter. Mais c’est encore pour le business et le sponsoring. Malin, Zlatan.