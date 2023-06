Mbappé largué, pas de trace des Diables rouges: voici le classement des joueurs les plus chers du marché

Bien évidemment, c'est le big-5 européen qui est le plus représenté au sein de ce top 100. L'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, arrive en tête lui qui est estimé à 245,1 millions d'euros, et ce sans prendre en compte une éventuelle clause de départ). Derrière lui, on retrouve le phénomène brésilien du Real Madrid, Vinicius Jr (196,3 millions) et la pépite anglaise Bukayo Saka. Le joueur d'Arsenal est estimé à 195,8 millions d'euros. Arrive ensuite son compatriote, Jude Bellingham, qui est en voie de passer de Dortmund au Real Madrid. Le médian pèse 190,2 millions d'euros. Rodrygo (Real Madrid) et ses 184,5 millions complète le top 5.

Pedri (178 millions), Gavi (174,1 millions), Musiala (170,2millions), Foden (166,8 millions) et Mbappé (163,2) figurent également dans le top 10.

Le top 10 du classement:

Erling Haaland (Manchester City, 22 ans) : 245 M€

Vinicius Junior (Real Madrid, 22 ans) : 196 M€

Bukayo Saka (Arsenal, 21 ans) : 196 M€

Jude Bellingham (Borussia Dortmund, 19 ans) : 190 M€

Rodrygo Goes (Real Madrid, 22 ans) : 184,5 M€

Pedri (FC Barcelone, 20 ans) : 178 M€

Gavi (FC Barcelone, 18 ans) : 174 M€

Jamal Musiala (Bayern Munich, 20 ans) : 170 M€

Phil Foden (Manchester City, 23 ans) : 167 M€

Kylian Mbappé (PSG, 24 ans) : 163 M€

Dans le top 100 réalisé par le CIES, on ne retrouve pas le moindre joueur belge.

Pour rappel, la valeur marchande d'un joueur peut varier en fonction de la durée de son contrat. À ce titre, Mbappé (2024) possède un contrat plus court qu'un joueur comme Erling Haaland (2028) par exemple.