Tottenham tient son nouvel entraîneur

Premier Australien à diriger un club de Premier League, il a signé un contrat de quatre ans avec les Spurs londoniens. "Ange apporte une mentalité positive et un style de jeu rapide et offensif. Il a de solides antécédents en matière de développement de joueurs et comprend l'importance du lien avec l'académie - tout ce qui est important pour notre club. Nous sommes ravis qu'Ange nous rejoigne alors que nous nous préparons pour la saison à venir", s'est fléicité Daniel Levy, le président de Tottenham.