Voici le plan du Real Madrid pour assurer l’après Benzema

”Je ne suis pas inquiet car nous avons tout le temps pour y remédier, pense l’Italien. C’est dans ce secteur qu’il faut travailler et on va le faire sans hâte. Nous avons le temps de le faire calmement. Nous recherchons un attaquant qui marque des buts et s’associe bien avec les autres.”

À lire aussi

Dans cette optique, un nom en particulier revient avec insistance. Celui d’Harry Kane, qui devrait quitter Tottenham cet été, à douze mois de la fin de son contrat. Habitué à décrocher pour servir de relais, construire le jeu et combiner avec les ailiers, l’international anglais coche toutes les cases de Carlo Ancelotti. Grâce à son profil et son expérience du haut niveau. “Nous avons deux jeunes au sommet qui commencent à jouer un rôle plus important : Vini Jr. et Rodrygo. Ce sera un attaquant qui joue bien au foot comme Asensio ou Karim.”

Le coût de l’opération pourrait avoisiner les 100 millions d’euros, en sachant que Manchester United – aussi intéressé par le capitaine des Three Lions – devrait faire grimper les enchères. Mais le Real Madrid ne devrait pas s’arrêter là puisque Kane, Vinicius et Rodrygo auront besoin de doublures. Joselu, auteur d’une très bonne saison mais qui ne veut pas descendre avec l’Espanyol, serait déjà proche d’un transfert. Tout comme Kai Havertz, en perte de vitesse à Chelsea avec l’énorme concurrence.

Pour ce dernier, le Real serait prêt à dépenser près de 70 millions d’euros, selon le journal allemand Bild. Ce qui promet un été très dépensier pour le président Florentino Pérez qui devrait aussi prochainement annoncer la signature de Jude Bellingham (Dortmund), pour plus de 100 millions d’euros.