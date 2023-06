De la D4 à une finale européenne : qui est Vincenzo Italiano, le successeur de Spalletti qui rompt avec la tradition italienne ?

Après une carrière professionnelle correcte en tant que joueur avec des passages à l’Hellas Verone ou le Genoa, Vincenzo Italiano s’est lancé dans le coaching d’une équipe première en 2016, à Vigontina. Sans véritable succès puisque le club a basculé de la Serie D (D4) à la Promozione à l’issue de cette saison. Mais son football offensif a rapidement trouvé un fan : Mattia Sefarini, le directeur sportif du FC Arzignano.

C’est là-bas, dans cet autre club de 4e division, que Vincenzo Italiano rencontre la réussite pour la première fois en offrant la montée à son nouveau club. Il récidive la saison suivante depuis le banc de Trapani, qu’il fait grimper de la Serie C à la Serie B. Sa réputation est faite, et les clubs de D2 se bousculent pour l’engager. La Spezia remporte finalement la mise.

”Il est arrivé avec une idée de jeu novatrice et différente de ce qu’on avait connu auparavant, a raconté Claudio Terzi, alors défenseur de la Spezia, à So Foot. Malgré les débuts compliqués, l’équipe a toujours été derrière lui parce qu’il était convaincu et convaincant. Et ensuite, tout a fonctionné parfaitement.”

guillement "Les tacticiens comme lui révolutionnent notre football."

Et c’est peu dire. L’équipe de Vincenzo Italiano est promue en Serie A pour la première fois de son histoire à la fin de cette saison 2019-2020. Douze mois plus tard, le voilà débauché par la Fiorentina où, fidèle à ses principes, il a apporté sa philosophie, loin des standards italiens. “Les tacticiens comme lui révolutionnent notre football et prouvent qu’on peut gagner sans faire le catenaccio”, pense Gian Piero Gasperini, l’entraîneur de l’Atalanta qui prône lui aussi un jeu offensif.

Une centaine de matchs plus tard, Italiano a conquis Florence, l’Italie et peut-être l’Europe. Pour sa première apparition dans une compétition européenne, l’entraîneur de 45 ans a déjà l’occasion d’être titré, ce mercredi soir contre West Ham à Prague (21h). “C’est mon rêve depuis que j’ai été nommé entraîneur de la Fiorentina et que j’ai compris que nous avions le potentiel pour obtenir de tels résultats”, a-t-il confié à l’UEFA.

”Pour certains joueurs, c’était aussi la première saison européenne et ce n’est jamais facile. Cependant, nous avons réussi à nous adapter. La victoire nous a permis de travailler avec enthousiasme et nous avons continué à avancer, sachant que nous pouvions aller jusqu’au bout. Et cette finale est à la hauteur de tout notre travail et de tous nos sacrifices.”