”Ces deux années, je n’étais pas heureux, je ne profitais pas” : Messi et le PSG, une histoire manquée

Effectivement, cette première saison a été plus que contrastée. En 35 rencontres, la Pulga avait inscrit onze buts pour quinze passes décisives. Des statistiques honorables pour un joueur commun. Mais Messi n’est pas humain et on attend logiquement plus de lui. Pour expliquer cette petite forme, l’Argentin évoque une acclimatation difficile. “J’ai dû venir ici à Paris pour être dans un hôtel pendant longtemps avec ma famille, avec mes enfants allant à l’école et toujours à l’hôtel.”

À lire aussi

En fin de saison 2022, il avait avoué ne pas savoir ce qu’il faisait à Paris. “Quand tu as été toute ta vie au même endroit, ce n’est pas facile”, avait-il admis pour Tyc Sports, un média argentin. “Le premier jour des enfants à l’école, on a pleuré avec Antonella. On se disait : Qu’est-ce qu’on fait là ? Qu’est-ce qui s’est passé ?’ En réalité, il fallait simplement que je m’adapte. Je suis arrivé tard, puis je me suis blessé au genou et j’ai été touché par le Covid. Et quand ça a commencé à aller mieux, on est tombés sur le Real. Ça nous a tués…”

”J’ai raté beaucoup de choses avec mes enfants”

Revenu en bien meilleure forme au début de la cuvée 2022-2023, Messi avait un objectif avoué : la Coupe du monde 2022. Il a donc mis les bouchées doubles pour arriver en excellente condition au Qatar. Ce qui a porté ses fruits puisqu’il a été élu meilleur joueur de la compétition en plus du trophée. “La deuxième saison, je me suis senti très bien les 6 premiers mois, très à l’aise au club, dans la ville, en famille. Au milieu il y a eu le Mondial, et ça a un peu touché toutes les équipes, ça a scindé la saison. Je pense que ça a conditionné la suite.”

Pour Christophe Galtier, on ne peut pas reprocher grand-chose à Messi sur cette seconde année. “Je peux parler de cette saison, il a été irréprochable dans son investissement, à l’entraînement et en dehors. Il est le football, je l’ai vu à l’entraînement et dans nos matches. Ses statistiques, sa présence, c’est très intéressant. Quand on fait une saison comme la sienne au PSG, en étant allé chercher la Coupe du monde, c’est une très bonne saison. C’est beaucoup, beaucoup mieux que l’an dernier”, avait expliqué le désormais ex-entraîneur du PSG.

À lire aussi

Messi l’admet sans détour : il ne gardera pas un souvenir impérissable du PSG. “Ces deux années, je n’étais pas heureux, je ne profitais pas, et ça touchait ma vie personnelle, je ratais beaucoup de choses avec mes enfants”, a repris Messi. “À Barcelone j’allais chercher les enfants, ici beaucoup moins, j’avais moins d’activité en commun avec eux. Ma décision de partir est aussi due à ça, pour me retrouver avec ma famille et profiter de mes enfants.”

Chez les Franciliens, Messi aura tout de même marqué 32 buts et offerts 35 caviars à ses partenaires en 75 rencontres. Désormais, l’attaquant a choisi le soleil floridien pour son avenir. Il laissera derrière lui un public visiblement agacé par le meilleur joueur de l’histoire qui l’avait sifflé à plusieurs reprises cette saison. “J’espérais terminer d’une autre manière, mais bon, ce sont deux années qui étaient difficiles pour moi, mais qui sont derrière maintenant.”