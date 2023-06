Deux matches de suspension pour Berghuis (Ajax Amsterdam) pour avoir frappé un supporter

Le procureur estime que le comportement de Berghuis va à l'encontre du règlement et du code de conduite de la KNVB, car son action discrédite le football professionnel et le sport en général. La KNVB indique: "Le procureur inclut dans sa proposition le fait que Berghuis tient un rôle d'exemple en tant que joueur, mais également qu'il a été provoqué par des remarques grossières et insultantes".

Si Berghuis accepte la sanction, il sera absent pour les 3 premiers matchs de la saison prochaine. Contre le FC Twente, l'attaquant a reçu sa cinquième carte jaune de la saison, ce qui signifie qu'une suspension d'un match est déjà entérinée. Deux matches pourraient s'ajouter à ce total si Berghuis accepte la sanction. S'il exprime son désaccord, la commission de discipline se penchera sur la question.