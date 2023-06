Kompany est déjà parti en stage avec Burnley et préface la finale de la Ligue des champions : “Pour Pep Guardiola, ce sera 'business as usual'”

Les récents champions de Championship ont repris les entraînements ce lundi, à Barnfield, le terrain d’entraînement du club. Les Clarets sont ensuite partis en stage au Portugal jusqu’au vendredi 16 juin. “Nous avons un plan pour être fit à 100 % dès l’entame de la saison (la Premier League reprend le 12 août). Nous voulons mettre chaque heure à profit et ça donne le temps de passer du temps avec les jeunes du club aussi.”

”Tout ce que les Citizens font dépend de l’adversaire”

Ce samedi, le Portugal donc, Kompany sera un des suiveurs les plus attentifs de la finale de la Ligue des champions entre “son” Manchester City et l’Inter Milan où évolue Romelu Lukaku. “Je pense que pour Pep, qui disputera sa deuxième finale de C1 avec City, ce sera 'business as usual', a dit Kompany dans The Overlap, émission diffusée sur Youtube et présentée par Gary Neville.

L’ancien défenseur de Manchester United, reconverti en consultant pour Sky Sports, a essayé d’en savoir un peu plus sur les méthodes de préparation de match de Pep Guardiola. “De tous les entraîneurs que j’ai connus, c’est celui qui parle le plus de l’adversaire, a avoué Kompany qui a disputé plus d’une soixantaine de matchs sous la houlette du coach catalan. Tout ce que les Citizens font dépend de l’adversaire. Il y a toujours des petits ajustements. Et ce sont justement les raisons pour lesquelles tu atteins la barre des 100 points certaines saisons, quand tu es bon à ce que tu fais mais que tu es aussi bon dans l’art d’arrêter l’opposition.”

”Au début, je n’aimais pas jouer la Ligue des champions”

Kompany a aussi été questionné sur comment Guardiola pourrait approcher la rencontre d’un point de vue défensif, notamment face à des attaquants adverses comme Edin Dzeko ou Romelu Lukaku. “Pour ma génération avec Pep, la plus difficile à battre était le Liverpool de Klopp avec Mané, Salah et Firmino… Tu sais que si tu perds le ballon, leurs transitions sont très importantes. Inarrêtables même. Ces aspects-là seront peut-être mentionnés dans les analyses d’avant match. Mais, pour le reste, il ne faut pas trop y penser.”

Avec Manchester City, l’ancien capitaine des Diables a joué 36 matchs de Ligue des champions. Il ne l’a, évidemment, jamais gagnée. “Au début, je n’aimais pas cette compétition, avoue-t-il à Neville. À un certain moment, c’était mieux de gagner la Premier League et la FA Cup. Peut-être parce que le club ne les avait plus gagnées depuis un certain temps. Et puis, au fur et à mesure du succès domestique, tu prends goût aux compétitions continentales. Mais bon, tu joues en semaine, en soirée, contre des équipes dont les supporters se fichent. Après, nous nous sommes parfois fait balayer, contre des équipes contre Dortmund ou même l’Ajax. C’était une période difficile pour les équipes anglaises en Europe, surtout face aux puissances allemandes et espagnoles par exemple.”