Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, et le père de Messi se sont mis d'accord afin d'organiser la venue de Messi à Barcelone pour un nouvel adieu. Ils "travaillent sur un hommage de la part de tout le barcelonisme envers un joueur qui a été, est et sera toujours aimé au Barça", a déclaré le club dans un communiqué.

Le champion d'Espagne a laissé un message quelque peu teinté d'amertume au plus grand joueur de l'histoire de son club. "Le Président Joan Laporta a compris et respecté la décision prise par Messi de vouloir évoluer dans un championnat moins exigeant et moins médiatique, ce qui engendrera moins de pression sur le joueur que lors des dernières saisons."

Lionel Messi avait quitté le FC Barcelone à l'été 2021. Après y avoir passé toute sa carrière, des équipes d'âge à la première, disputant 778 matches sous le maillot blaugrana à partir de la saison 2004-2005 et inscrivant 672 buts pour 303 passes décisives, la 'Pulga' avait rejoint le Paris Saint-Germain, en France. Il a inscrit 32 buts et donné 35 assists en 75 rencontres pour le club parisien, et s'envole désormais pour les États-Unis.