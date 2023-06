Pourquoi le Real Madrid a choisi Jude Bellingham pour succéder à Luka Modrić

Le départ de Karim Benzema vers l’Arabie saoudite, véritable légende, a bouleversé les fans Madridistas. Florentino Pérez se devait de réagir. En faisant de Jude Bellingham le deuxième transfert le plus cher de l’histoire du club après Eden Hazard, le président a frappé un grand coup.

Le successeur de Luka Modrić

On souhaitera à l’Anglais de connaître plus de succès que notre compatriote dans la capitale espagnole et il n’y a pas de raisons que l’ancien joueur de Dortmund ne réussisse pas. S’il a été choisi par les dirigeants, c’est parce que le médian des “Three Lions” coche toutes les qualités pour succéder à Luka Modrić.

Avec son profil de relayeur capable aussi bien d’attaquer que de récupérer des ballons, le joueur de 19 ans présente des atouts similaires au Croate qui a le double de son âge. Avec ses qualités et un monde du football où les indemnités de transfert explosent de manière vertigineuse au fil des années, on peut penser que les 103 millions déboursés par le Real, qui pourrait atteindre les 134 millions en fonction des bonus, ne sont pas excessifs. Surtout au vu de sa valeur marchande.

D’abord parce que le natif de Stourbridge dispose d’une sacrée expérience pour un homme de son âge. L’international anglais a déjà disputé 200 matchs chez les professionnels en quatre saisons complètes. À peine majeur, Bellingham est déjà un incontournable en équipe nationale et son adaptation de Birmingham à Dortmund s’était effectuée à grande vitesse. Son intégration au sein de la Casa Blanca ne devrait guère poser de problèmes.

Sa capacité à être décisif constitue également un argument qui a persuadé définitivement la cellule sportive madrilène. Cette saison, le milieu a marqué à 14 reprises tout en délivrant 7 passes décisives. Des statistiques solides pour son poste qui lui ont offert le titre de meilleur joueur de Bundesliga. C’est désormais aux attaquants du Real d’en profiter.