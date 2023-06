Actuellement à la sixième place de la conférence Est, Columbus Crew est en course pour la qualification aux play-offs. Et grâce à Lucas Zelarayán, l'équipe compte 3 points en plus au classement.

Véritable but de sang froid pour l'Argentin qui a choisi d'évoluer avec l'équipe nationale arménienne. Alors que son équipé récupère le ballon juste derrière la moitié de terrain, l'Argentin tire sans se poser de question. Résultat probable : goal de la saison en MLS