Après des passages à Nantes et Fulham, l’entraîneur italien était de retour à Cagliari en début d’année. Un club avec qui il s’était fait connaître il y a plus de trente ans en faisant monter le club sarde de Serie C en Serie A en deux ans. Cette saison, Cagliari était “seulement” dixième de Serie B, à un point des barrages pour la montée dans l’élite, avant son premier match. Qualifié pour ces barrages grâce à une cinquième place finale, Cagliari s’en est sorti au bout du suspense sur à un but dans le temps additionnel lors de la finale retour sur la pelouse de Bari.

Après le match, Claudio Ranieri n’a pas su retenir ses larmes, pris par l’émotion. “Le doute de venir à Cagliari était de ne pas réussir. Revenir ici et ne pas y arriver aurait été une énorme défaite. Cagliari m’a permis de voler dans ma carrière, en Italie et en Europe”, a-t-il notamment expliqué après la rencontre avant de mettre en doute le fait d’y rester la saison prochaine.