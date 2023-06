Le Belge Cyril Ngonge héroïque en Italie : “Nous pouvons enfin dire que nous avons réussi”

”Je savais qu’aujourd’hui allait être une bataille, a réagi l’attaquant Belge de 23 ans sur le site de son club. Mais nous étions l’équipe qui voulait marquer en premier, qui voulait tout donner, et nous l’avons montré en méritant cette victoire. Les deux buts sont le résultat de tout le travail acharné de l’équipe, la raison pour laquelle nous avons gagné ce soir.”

Arrivé au club durant le mois de janvier, l’ancien joueur de Groningen et du Club Bruges s’est rapidement fait une place de titulaire dans ce groupe. Et même si son total de buts (3 en 14 matchs) aurait pu être plus riche, il en aura ajouté deux supplémentaires au meilleur moment. “Quand je suis arrivé l’objectif était clair et je savais ce que je devais faire, j’y ai toujours cru. J’aime cette ville, j’aime club, je connais la qualité de mes coéquipiers. Nous y avons toujours cru au quotidien.”

Celui qui rêve d’un jour porter les couleurs d’Arsenal peut désormais se tourner vers la suite sereinement. En Italie, ou ailleurs. “Nous pouvons enfin dire que nous avons réussi. Nous pouvons le dire avec fierté, nous méritions de rester en Serie A. Il est maintenant temps de profiter de ce moment, de se reposer, de partir en vacances et d’être prêt pour la prochaine saison”, a-t-il conclu.