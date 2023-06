Comment Kylian Mbappé, le maître de son propre jeu, a encore dribblé tout le monde

Lettre compte triple

Mai 2022. À défaut de céder à la drague du Real Madrid, Kylian Mbappé accepte de rester au PSG. Mais à ses conditions : un salaire brut de six millions d’euros par mois et l’obtention de certaines garanties sportives. Le club annonce alors la prolongation de sa star jusqu’en 2025, en oubliant évidemment de préciser qu’une clause dans le nouveau contrat lui permettait de garder le contrôle sur la durée.

En réalité, ce contrat ne portait pas sur trois saisons mais sur deux, avec une option sur la troisième qu’il devait activer ou non avant le 31 juillet 2023. L’attaquant de 24 ans a toutefois déjà pris sa décision. Et selon L’Equipe, une lettre officielle signifiant son intention de ne pas activer cette troisième année de contrat a été envoyée à la direction du PSG ce lundi.

Cette lettre change évidemment tout : son contrat s’achèvera le 30 juin 2024 et le joueur pourra théoriquement négocier librement avec d’autres clubs dès le 1er janvier prochain. Dans un communiqué transmis à l’AFP, Kylian Mbappé explique que “la direction du club en charge de sa prolongation”, signée il y a un an, a été informée dès “le 15 Juillet 2022 de sa décision et le courrier avait pour seul objectif de confirmer ce qui avait déjà été précisé oralement au préalable.”

Échec à l’Emir

Kylian Mbappé entrera donc officiellement d’ici moins de trois semaines dans la dernière année de son contrat à Paris. Ce qui place la direction et les propriétaires qataris dans une situation délicate où seuls trois scénarios sont possibles.

Le premier serait de convaincre le joueur, à coups de millions et de promesses, de finalement prolonger. À l’instar de ce qui a été fait en 2022. Le deuxième est d’accepter la fatalité en conservant le joueur la saison prochaine pour le laisser partir gratuitement en juin 2024. “Mais le PSG a mis tellement d’investissement sur Mbappé qu’une solution devrait être trouvée. Je n’imagine pas que ça ne se termine pas bien”, estime Jean-Michel Aulas, l’ex-président de l’OL, au micro de RMC.

Le dernier scénario, et qui semble désormais probable, serait que le club décide de vendre le joueur dès cet été pour récupérer une certaine somme d’argent avant de le voir s’en aller librement. Et c’est sans doute cette idée qui tramait dans la tête du joueur dès sa prolongation de contrat en mai 2022. Il se dédouanerait ainsi de la décision de son départ.

”Je serai encore là l’année prochaine; je suis très content”, avait-il en effet lancé le 28 mai dernier lors de la cérémonie des trophées UNFP. Il a encore répété son souhait de poursuivre dans un communiqué ce mardi. Histoire de faire comprendre son accord pour aller au bout de son contrat, tout en mettant le PSG face à ses responsabilités de choisir de le vendre cet été ou non. En sachant pertinemment que la décision pencherait en faveur d’une vente vu sa valeur sur le marché et le probable refus du club de voir une telle somme s’envoler.

Battle Real

Reste toutefois à savoir quel club serait prêt à débourser une somme astronomique (on parle de 180 à 200 millions d’euros) pour un joueur qui pourrait signer gratuitement dans douze mois. Et il faudrait également qu’il s’agisse d’un club ayant les faveurs de Mbappé. On pense évidemment au Real Madrid qui cherche un successeur à Karim Benzema et qui pourrait revoir ses plans (Harry Kane était le plan A) suite à l’annonce du Parisien.

”Si cela ne tenait qu’à moi, il viendrait cet été, logiquement, a lancé Nacho, le nouveau capitaine du Real dans l’émission El Chiringuito. Mais Kane s’intégrerait parfaitement cet été et Mbappé viendrait l’été prochain. Je pense que ce sont des joueurs qui peuvent parfaitement jouer ensemble. Nous avons perdu des joueurs importants comme Karim et nous avons besoin de buts.”

Même si les cadors anglais prendront probablement aussi leurs renseignements (Mbappé a aussi toujours apprécié Liverpool), le Real semble être la seule issue. Prêts à payer 160 millions d’euros en 2021, les Merengues cherchent à attirer l’ancien Monégasque “depuis ses quatorze ans.” Est-ce enfin la bonne année ? Pour rappel, près de 103 millions d’euros viennent d’être déboursés par le club pour attirer Jude Bellingham. Reste donc à voir si le président Florentino Pérez est encore prêt à faire des folies. En attendant, Mbappé se prépare à affronter Gibraltar ce vendredi avec l'équipe de France.