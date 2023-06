Le jeune joueur du Real Madrid a été interrogé par un journaliste sur le prochain adversaire des Bleus, Gibraltar. “Est-ce que vous connaissez un joueur de Gibraltar ?”, demande un confrère à Camavinga. Le Français sourit et rétorque en souriant, “Vous attendiez juste que je dise non hein ? Il y a le capitaine Chipolina et Walker, un joueur que j’aurai l’occasion de croiser si je joue dans le milieu de terrain.”

Amusé de la question, le jeune joueur conclut par : “Il attendait juste que je me foire”, sous les rires de la salle.