Sélectionné depuis le 22 septembre avec les Bleus, l’attaquant originaire de Bondy, a été titularisé pour les deux premiers matchs qualificatifs de l’Euro 2024. Avec ses performances plus qu’encourageantes, le joueur de 24 ans pourrait intéresser de grands clubs européens.

D’ailleurs, il ne cache pas son ambition de rejoindre les grands clubs d’Europe. “Sincèrement, j’ai envie de progresser et de continuer à travailler. C’est mon rêve de jouer dans les grands clubs, oui pourquoi pas ! Mais pour l’instant, ce n’est pas la question car je suis ici en sélection. On verra cela quand on aura fini le stage avec l’équipe nationale”, explique-t-il à nos confrères de RMC Sport.

Un transfert est-il envisageable durant le mercato hivernal ? Kolo Muani est sous contrat jusqu’en 2027 avec l’Eintracht mais il est également sur les tablettes de plusieurs cadors européens. Le Bayern et le PSG sont déjà intéressés par le profil du Français. Mais l’ancien Nantais s’était exprimé sur Canal + concernant l’intérêt du club parisien.

”C’est flatteur que le PSG soit derrière toi, comme les tout autres grands clubs, a-t-il reconnu sur Canal +. Ce n’est pas parce que tu viens de la région parisienne ou que tu y as grandi que tu dois automatiquement jouer au PSG. Franchement, qui ne rêverait pas de jouer en Premier League ? C’est l’un des meilleurs championnats qui existe. Ça fait rêver, ce sont des rêves de gosse. Mais je ne cherche pas le club parfait ou le meilleur club au monde, je cherche vraiment le club qui va me donner cette chance de pouvoir m’exprimer, avoir du temps de jeu et surtout grandir.”