L’ancien maire de Lyon accuse Jean-Michel Aulas d’avoir arrangé un match en 2003

Depuis l’annonce de son retrait, les hommages pleuvent logiquement de toutes parts. Mais il en est un dont il se serait bien passé. En effet, l’ancien maire de Lyon Gérard Collomb a déclaré dans la revue Lyon décideurs que Jean-Michel Aulas et le président de Montpellier Louis Nicollin ont truqué une rencontre en 2003, offrant ainsi son deuxième sacre aux Lyonnais.

”Jean-Michel vivait toujours les matchs avec passion depuis les tribunes. Je me souviens d’un match en 2003 à Montpellier, où l’on pouvait être champion si on gagnait ou s’il y avait match nul. Mais si Montpellier perdait, ils étaient relégués en deuxième division”, s’est souvenu Collomb, “Donc les deux là, Aulas et le président de Montpellier Louis Nicollin, avaient convenu qu’on allait faire match nul. À la demi-heure de jeu, il y avait 1 – 1 et les Lyonnais n’ont plus jamais dépassé la ligne médiane ensuite.”

Les deux présidents y ont donc trouvé leur compte et malgré une dernière défaite face à Guingamp (1-4), les Gones conservaient un point d’avance sur Monaco grâce au point obtenu contre Montpellier. Mais Gérard Collomb se souvient que Jean-Michel Aulas n’était pas très content du comportement offensif de Juninho, tout proche d’inscrire le deuxième but lyonnais.

”À dix minutes de la fin du match, je me souviens que Juninho avait touché le poteau en tirant depuis sa moitié de terrain”, continuait Gérard Collomb, “en tribunes, Jean-Michel était fou de rage. Il a tout de suite voulu le faire sortir du terrain.” Ce qui était fait trois minutes plus tard par l’entraîneur Paul Le Guen.