Le sujet que vous avez choisi : la nouvelle saga Mbappé est-elle la polémique de trop au PSG ?

La C1 ou rien

Ce n’est un secret pour personne : l’objectif numéro un du PSG est de remporter la Champions League. Une saison sans l’obtention de la Coupe aux grandes oreilles est donc un échec. Et ce, malgré la large suprématie sur le plan national. Est-ce une erreur, tant des supporters que de la direction, d’avoir cet état d’esprit ? Probablement. La pression est immense sur les joueurs et personne ne savoure les trophées nationaux glanés, la preuve avec ce onzième titre en Ligue 1, fêté dans l’anonymat au terme d’une saison qualifiée de “ratée” par une grande partie des observateurs.

Or, il n’y a rien de honteux à se faire éliminer par le Bayern Münich, multiple vainqueur de C1. Ancien milieu du PSG, Ander Herrera revenait sur cette “injustice”, dans une interview accordée à TyC Sports la semaine passée. “Lorsque le club a été racheté par les Qataris, ils ont parlé de la Ligue des champions. Pour moi, c’est une erreur, car vous créez une obsession et une demande qui ne vous convient pas et ne vous appartient pas. […] Je n’ai jamais vu de telles demandes, pas même à Manchester. Est-ce que le Real Madrid ou le Barça ont fait une mauvaise saison ? Non, et ils n’ont pas remporté la Champions League. À Paris, quoi que vous fassiez, si vous ne la gagnez pas, c’est un désastre.”

Comme l’explique le milieu de l’Athletic Bilbao, ce sont finalement les stars de l’équipe qui finissent par payer cela. Adulé par le Parc des Princes, Kylian Mbappé a toujours été ménagé, au contraire de Neymar ou Lionel Messi. Alors certes, le champion du monde n’a pas réalisé la meilleure saison de sa carrière en club. Mais il termine tout de même l’exercice 2022-2023 avec un total de 21 buts pour 20 passes décisives.

Comme il n’a pas brillé lors des éliminations face au Real Madrid ou le Bayern, il a reçu des sifflets et des insultes du Parc. “Je n’ai pas été heureux à Paris”, déclarait d’ailleurs la Pulga. Quant à Mbappé, il volait à la rescousse de son ancien partenaire. “On parle potentiellement du meilleur joueur de l’histoire du football. Ce n’est jamais une bonne nouvelle quand un joueur comme Messi s’en va. Personnellement, je n’ai pas bien compris pourquoi ce départ a suscité autant de réactions. On parle de Messi. Il doit être respecté et en France il n’a pas eu le respect qu’il méritait. C’est dommage mais c’est comme ça.”

Pas de projet sérieux ?

Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino et Christophe Galtier. Kylian Mbappé aura connu quatre entraîneurs différents dans la capitale depuis son arrivée en 2017… avant d’en connaître un cinquième s’il n’est pas vendu cet été.

Puisque chaque saison passée sans remporter la C1 est une saison gâchée, les entraîneurs défilent. Pourtant, on ne peut pas réellement parler d’erreur de casting au PSG puisque Carlo Ancelotti s’est offert le graal avec le Real Madrid quelques années après son passage en France. Même son de cloche pour Tuchel, qui a offert une deuxième Champions League à Chelsea… cinq mois après son licenciement de Paris. Quant à Emery, il a obtenu le premier trophée européen avec le modeste club de Villarreal.

Le banc du PSG est donc un poste à risque, devenu de moins en moins attrayant pour les grands coachs. Nasser al-Khelaïfi échouera-t-il pour autant à s’attacher les services d’un coach de renom ? Julian Nagelsmann semble se rapprocher de la ville Lumière mais on sait, par exemple, que Zinédine Zidane a déjà refusé le poste à plus d’une reprise.

Trop de polémiques

Paris a souvent été la risée de la France ou de l’Europe. Tout a commencé par la cruelle remontada subie face au Barça de Sergi Roberto en 2017 ou contre le Manchester United rempli de jeunes deux années plus tard. S’il s’est redressé et est passé proche du graal en 2020 en s’inclinant en finale, le PSG n’a jamais semblé aussi loin de réaliser son rêve.

Après une nouvelle remontée inexplicable vécue contre le Real Madrid l’année passée, les hommes de Galtier ont été complètement impuissants face à des Bavarois pourtant pas au meilleur de leur forme… mais avec un noyau bien plus large que celui des Parisiens.

Mais les polémiques ont trop souvent été extra-sportives dans la capitale de l’Hexagone. On se souvient de la première affaire autour de la prolongation de Mbappé, qui a agité la presse française et mondiale pendant de longs mois. Le champion du monde 2018 a ouvertement critiqué la communication de son club. “Ce n’est pas le Kylian Saint-Germain”, disait-il en avril dernier. On se souvient aussi du fameux “char à voile gate” provoqué par Galtier en début de saison.

Vainqueur de la Ligue 1 à cinq reprises avec le PSG (et une avec Monaco), en plus de trois Coupes de France et autant de Supercoupes, Mbappé a peut-être fait le tour en France. Fatigué de la pression parisienne ou en quête de nouveaux défis en dehors de ses frontières, le natif de Bondy pourrait donc quitter le club avec lequel il rêvait pourtant d’écrire l’histoire.

Et ce potentiel départ serait catastrophique pour le champion de France. Car après avoir saturé son septuple Ballon d’or, le PSG pourrait perdre son chouchou et véritable moteur de l’équipe. Tout cela, à l’aube d’une saison 2023-2024 où le principal objectif sera le même que d’habitude : remporter la C1. Un éternel recommencement.