Bonne nouvelle pour Sergio Rico: le gardien du PSG est sorti du coma

Hospitalisé en soins intensifs le 28 mai dernier à Séville, suite à un accident avec un cheval, Sergio Rico est sorti du coma. L'épouse du deuxième gardien du PSG, Alba Silva, a en effet confié à la chaîne espagnole Telecinco que son mari avançait "petit à petit". Mais elle a expliquait qu'il fallait tout de même "beaucoup de patience" pour que son état s'améliore réellement. Elle n'a pas donné de plus amples informations sur ce que Sergio Rico est capable de faire ou non. "Nous voyons un peu plus la lumière", a simplement ajouté Alba Silva.